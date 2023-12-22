«Салернитана» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Салернитана» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.16.

«Салернитана» и «Милан» сойдутся в 17-м туре чемпионата Италии. У хозяев поля, идущих на дне турнирной таблицы, тут, конечно, никаких шансов нет.

Не так давно «Салернитана» сумела добыть пару хороших результатов – 2:2 с «Сассуоло» и 2:1 с «Лацио». Впрочем, римляне в этом сезоне теряют много очков, так что такой исход был не столь удивителен. Сама же «Салернитана» после этих матчей вышла на серию из трёх поражений кряду – во всех встречах клуб много пропускал, от двух до четырёх голов. В таблице он всё ещё идет на последнем месте. Отставание от соперников со спасительных мест начинает увеличиваться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» пытается всеми силами не отстать от лидеров Серии А. Сейчас с 32 баллами клуб идет третьим и имеет разрыв с «Ювентусом» в пять очков, а с «Интером» — в девять. Как минимум за второе место подопечные Пиоли точно поборются, думаю. Хотя недавно пару раз коллектив потерял очки – 2:2 с «Лечче» и 2:3 с «Аталантой».

На прошлой неделе «Милан» завершил участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Драматическая развязка вышла в «группе смерти». Миланцы сумели обыграть «Ньюкасл» со счётом 2:1 и в итоге финишировали третьими.

Теперь на несколько месяцев команда Пиоли может забыть про еврокубки и сконцентрироваться на Серии А. Этот календарный год клуб точно намерен завершить двумя викториями – сейчас соперник для этого подходящий. «Салернитана» ничего не сможет сделать в игре с сильным противником», — сказал Мостовой.