«Салернитана» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Салернитана» — «Милан».
Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.16.
«Салернитана» и «Милан» сойдутся в 17-м туре чемпионата Италии. У хозяев поля, идущих на дне турнирной таблицы, тут, конечно, никаких шансов нет.
Не так давно «Салернитана» сумела добыть пару хороших результатов – 2:2 с «Сассуоло» и 2:1 с «Лацио». Впрочем, римляне в этом сезоне теряют много очков, так что такой исход был не столь удивителен. Сама же «Салернитана» после этих матчей вышла на серию из трёх поражений кряду – во всех встречах клуб много пропускал, от двух до четырёх голов. В таблице он всё ещё идет на последнем месте. Отставание от соперников со спасительных мест начинает увеличиваться.
«Милан» пытается всеми силами не отстать от лидеров Серии А. Сейчас с 32 баллами клуб идет третьим и имеет разрыв с «Ювентусом» в пять очков, а с «Интером» — в девять. Как минимум за второе место подопечные Пиоли точно поборются, думаю. Хотя недавно пару раз коллектив потерял очки – 2:2 с «Лечче» и 2:3 с «Аталантой».
На прошлой неделе «Милан» завершил участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Драматическая развязка вышла в «группе смерти». Миланцы сумели обыграть «Ньюкасл» со счётом 2:1 и в итоге финишировали третьими.
Теперь на несколько месяцев команда Пиоли может забыть про еврокубки и сконцентрироваться на Серии А. Этот календарный год клуб точно намерен завершить двумя викториями – сейчас соперник для этого подходящий. «Салернитана» ничего не сможет сделать в игре с сильным противником», — сказал Мостовой.