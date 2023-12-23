«Ливерпуль» — «Арсенал»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ
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23 декабря состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало — в 20:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Битва за лидерство в АПЛ. Команда Микеля Артеты пока лидирует, но Юрген Клопп и компания отстают всего на один балл. Поможет ли магия «Энфилда» мерсисайдцам?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!
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