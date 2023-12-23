«Рома» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Рома» и «Наполи» встретятся в 17 туре чемпионата Италии. Соперники не лучшим образом выступали в последнее время, оба теряли очки. Так что очевидного фаворита, на первый взгляд, я тут не вижу.

«Рома» в последнем туре уступила «Болонье» со счетом 0:2. Результат может удивить, однако соперник римлян по этому матчу выступает очень хорошо и идет уже на четвертом месте. Сами же римляне располагаются за пределами зоны еврокубков – на восьмом месте с 25 очками. Но плотность команд в этой части таблицы довольно большая. Выиграв в этом матче, подопечные Моуринью могут подняться сразу в топ-5.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» как раз и идет на пятой строчке в таблице с 27 очками. Мог бы действующий чемпион располагаться и выше в турнире. Однако неаполитанцы зачастили с поражениями в последнее время – 0:1 от «Эмполи» и более ожидаемые 0:3 от «Интера» и 0:1 от «Ювентуса». Из-за таких результатов подопечные Гарсии уже увеличили отставание от лидеров до десяти и более очков.

Обе команды играли в групповых этапах еврокубков. Римляне представляли Италию в Лиге Европы. Там клуб финишировал вторым, обыграв в последнем туре «Шериф» (3:0). А вот «Наполи» играл в Лиге Чемпионов. Там была у команды не самая легкая группа с «Реалом». Но по итогу действующий чемпион Серии А завершил групповой этап вторым и тоже вышел в плей-офф.

Игра явно будет интересной. Соперники находятся в почти одинаковой игровой форме, часто терпят неудачи. Так что фаворита тут не вижу. Думаю, хотя бы по голу они друг другу точно забьют», — сказал Мостовой.