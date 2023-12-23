Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Наполи»: ставка Егора Титова на игру Серии А

«Рома» — «Наполи»: ставка Егора Титова на игру Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» – «Наполи» в 17-м туре Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Очень нестабильные команды. Не знаешь, какого футбола ждать, не говоря уже о результате. «Наполи» на неделе умудрился дома проиграть «Фрозиноне» в матче Кубка Италии – 0:4. Это невозможно объяснить какой-то логикой. Команду бросает то в жар, то в холод. Разболтанным выглядит «Наполи», смена тренера пока особо не помогла. Атака по-прежнему сильна, индивидуально очень сильные футболисты в команде. Но баланса в игре я не вижу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Ромы» тренер не менялся. Как будто Моуринью решил сыграть больше в атаку. Команда прибавила в результативности, но и пропускать стала много.

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому от этой встречи жду голов с обеих сторон – «обе забьют». Результат тут предсказать невозможно. Ни один счёт меня не удивит. У «Ромы» отбыл дисквалификацию Лукаку, атака должна стать гораздо опаснее. У «Наполи» набрал уже форму Осимхен, Хвича прибавил. Жду яркой игры в атаке», — сказал Титов.

Ещё один прогноз на матч:
«Рома» — «Наполи». У Лукаку и Азмуна превосходство над Хвичей
«Рома» — «Наполи». У Лукаку и Азмуна превосходство над Хвичей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android