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«Торпедо» – СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

«Торпедо» – СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.32.

«Сейчас СКА производит какое-то чудовищное впечатление. С хорошей точки зрения. В перерыв, который был объявлен в чемпионате КХЛ, команда получала игровую практику на международном турнире в Санкт-Петербурге.

И набрала такой ход, что в первом же матче после перерыва разорвала «Сочи» (7:2), при этом нанеся 66 бросков в створ ворот. А через день был крупно побежден дважды чемпион последних двух лет ЦСКА (6:2), причем и там СКА очевидно доминировал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Торпедо» не производит такого мощного впечатления. Сразу после паузы команда Игоря Ларионова дома по всем статьям уступила «Спартаку» (2:5). Потом победила в Череповце (3:1), но с малобюджетной «Северсталью» справиться – это не подвиг.

Я вижу, что «Торпедо» будет очень сложно противостоять питерским армейцам. Да и мы помним, как по весне СКА выиграл серию второго раунда Кубка Гагарина у нижегородцев со счетом 4-0. То есть там было все более-менее очевидно.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы в этом матче взял кэф 2,32 на то, что СКА победит в основное время. Сейчас СКА – это такая машина, которая может доехать даже до Кубка Континента», — сказал Лысенков.

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