«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.65.

«Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 18 туре АПЛ. Интересная игра, неизвестно, чего ожидать от нее. Не уверен, что кто-нибудь тут наберет три очка.

«Ман Юнайтед» на прошлых выходных сумел сыграть вничью с «Ливерпулем» (0:0). И это довольно важный результат для нынешней команды Тен Хага. Некоторые даже предполагали, что мы снова увидим выигрыш «мерсисайдцев» со счетом 7:0. Настолько плохи сейчас дела в «Манчестер Юнайтед». В большинстве недавних игр «красные дьяволы» проигрывали. В АПЛ команда каждую неделю меняет позицию – в зоне еврокубков она пока не может закрепиться. Сейчас «Юнайтед» идет на седьмой строчке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На прошлой неделе команда Эрика тен Хага проиграла «Баварии» в заключительном туре ЛЧ. Таким образом, заняла последнее место в группе, вылетев из еврокубков. «Вест Хэм» тоже представлял Англию на международной арене. Но в Лиге Европы «молотобойцы» выступили намного лучше своего соперника по этой встрече – первая строчка в группе.

В последних играх подопечные Мойеса несколько раз теряли очки. Причем дважды в декабре «Вест Хэм» проигрывал и оба раза пропускал по пять мячей. Если 1:5 от «Ливерпуля» еще были ожидаемыми, тем более что они были в Кубке лиги, то вот 0:5 от «Фулхэма» вызывают больше вопросов. Хотя это, скорее, исключение из правил. Ведь в большинстве остальных игр «молотки» выигрывали. В таблице Премьер-лиги они идут на восьмом месте с 27 очками.

Соперники стоят рядом друг с другом в таблице. Но это не означает, что они сейчас находятся в равной форме. «Манчестер Юнайтед» выступает хуже. Однако «Вест Хэм» пару дней назад играл в Кубке лиги, откуда «Юнайтед» уже вылетел. Так что подопечные тен Хага будут более свежими и подготовленными. В таких условиях шансы на успех у соперников равные», — сказал Павлюченко.