«Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 23 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Матч с приставкой «топ» нас ждёт на этих выходных в очередном туре АПЛ – «Ливерпуль» примет дома «Арсенал». Две сильнейшие команды Англии сойдутся в матче. И пока трудно назвать тут вероятного победителя.

Для «Ливерпуля» это будет вторая игра подряд в АПЛ против топового соперника. Хотя сейчас многие так «Ман Юнайтед» уже не назовут, думаю. Впрочем, в очном матче на прошлых выходных мерсисайдцы не смогли добиться успеха. В плотной обороне сидели «красные дьяволы» и не дали себе забить – 0:0. Таким образом, серия без поражений в чемпионате Англии у команды Клоппа продлилась – она идёт с конца сентября. Так что неудивительно, что в таблице АПЛ «Ливерпуль» сейчас борется за лидерство. На данный момент клуб идёт вторым и опережает «Астон Виллу» только по дополнительным параметрам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» же лидирует в лиге. Но большого отрыва от преследователей у команды нет. В активе «канониров» всего лишь на одно очко больше. Разрыв мог бы быть и большим, однако команда Артеты недавно потерпела поражение от «Астон Виллы» (0:1). В большинстве остальных игр клуб выигрывал.

Обе команды на прошлой неделе завершили участие в групповых этапах еврокубков. «Арсенал» в Лиге чемпионов в своём квартете сумел финишировать первым. «Ливерпуль» же в группе Лиги Европы тоже особых проблем не имел.

Но для этого прогноза более важна эта неделя. На ней «Ливерпуль» уже успел сыграть с «Вест Хэмом» в Кубке лиги – разгромные 5:1. А вот «Арсенал» вылетел раньше. Так что у «канониров» было больше времени на подготовку. Но не думаю, что по этой причине команда Артеты обязательно выиграет. Не стоит недооценивать подопечных Клоппа.

В одном я сейчас уверен – голов мы увидим много. Так что предложу поставить на тотал больше 2.5», — сказал Павлюченко.