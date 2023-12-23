«Интер» — «Лечче»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Лечче».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.70.

«Интер» и «Лечче» сойдутся в 17-м туре чемпионата Италии. Думаю, исход тут очевиден. Миланцы уверенно наберут три очка.

До недавнего времени «Интер» выступал уверенно и шёл на длинной серии без проигрышей. В большинстве матчей Серии А подопечные Индзаги выигрывали, в том числе у «Лацио» (2:0) и у «Наполи» (3:0). В турнире коллектив сейчас лидирует с 41 очком – «Ювентус» отстаёт от него уже на четыре очка. Но вот серия без поражений прервалась у «Интера» пару дней назад – 1:2 от «Болоньи», которая в Серии А тоже идёт высоко.

На прошлой неделе клуб ещё завершил своё участие в Лиге чемпионов. Там у него была не самая простая группа с «Реалом Сосьедад» и с «Бенфикой». Но в итоге за первое место боролись только итальянцы и испанцы. В итоге «Интер» финишировал ниже из-за дополнительных параметров.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лечче», конечно, ни о каких еврокубках даже не задумывается. В последнем туре Серии А команда сумела обыграть «Фрозиноне» — 2:1. И эта победа стала первой за несколько месяцев. Слишком много очков «Лечче» потерял – сейчас в таблице он идёт на 12-м месте. Хотя стоит отметить, что в последнее время команда часто играла вничью, а не проигрывала.

Не сомневаюсь в победе «Интера». Да, «Лечче» давно не проигрывал. Но тут разница в классе слишком велика. Я уверен, что миланцы не позволят себе потерять очки», — сказал Мостовой.