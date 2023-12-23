Дмитрий Бивол — Линдон Артур: во сколько начало, где смотреть прямой эфир, коэффициенты

23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из его поединков действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт защиту титула в бою с британским спортсменом Линдоном Артуром. Предположительно, поединок начнётся не ранее 20:30 мск.

Поединок между Дмитрием Биволом и Линдоном Артуром покажут на Первом канале.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом Бивола, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.03. Шансы Артура оценили коэффициентом 15.0. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 23.0. Аналитики уверены, что бой продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 10.5 раунда принимают за 1.42, а тотал меньше 10.5 раунда идёт за 2.65.