«Вулверхэмптон» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.98.

«Вулверхэмптон» и «Челси» встретятся в 18-м туре чемпионата Англии. Конечно, учитывая результаты «синих» в этом сезоне, в их успех верится с трудом. Но и победу «волков» я тут не предвижу.

В совсем не лучшей своей форме сейчас находится «Вулверхэмптон». За пять туров английской Премьер-лиги клуб победил только один раз — ожидаемые 1:0 с «Бёрнли». Еще «волки» набрали очко в противостоянии с «Ноттингемом Форест» (1:1). Но вот более сильным соперникам недавно подопечные Гари О’Нила проигрывали — 1:2 от «Арсенала», 0:3 от «Вест Хэма». Конечно, вряд ли «Вулвс» будут бороться за выживание по итогам сезона. Но пока что результаты далеко не самые сильные они показывают. В таблице коллектив закрепился ниже середины — на 13-м месте.

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«Челси», как ни странно, идёт не настолько выше в сравнении с его соперником по этому туру — на 10-й строчке. Команды выше уже отрываются от «синих» на пять и более очков. Все дело в результатах команды Почеттино в этом сезоне. Всё ещё очень часто проигрывает клуб. Причём теряли очки «пенсионеры» там, где, казалось бы, должны были их набирать, — 1:2 от «Ман Юнайтед» и 0:2 от «Эвертона». Впрочем, дела у «Челси» не настолько плохи. На неделе команда обыграла «Ньюкасл» в Кубке лиги в серии пенальти.

Да, обе команды имеют проблемы, выступают с переменным успехом. Но именно из-за таких их равных позиций я больше верю в победу «Челси». Всё же игроки у «синих» более статусные. «Волкам» тут тяжело будет даже вничью сыграть», — сказал Павлюченко.

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