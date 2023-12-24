«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси».

Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 2.66.

«18-й тур английской Премьер-лиги завершится в воскресенье, 24 декабря, в Вулверхэмптоне, где на стадионе «Молинью» хозяева будут принимать столичный «Челси».

В турнирной таблице соперники расположились, практически, рядом. «Челси», ведомый именитым аргентинцем Маурисио Почеттино, замыкает первую десятку с 22 очками: 6 побед, 4 ничьих, 7 поражений, 28 голов забито (7-й показатель), 26 пропущено (7-й). Разность — плюс 2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Год назад лондонцы также занимали 10-е место, но имели на 3 очка больше: 7 побед, 4 ничьих, 6 поражений, мячи 20-19. Сегодня прибавили в атаке, но просели в обороне.

«Вулверхэмптон» под руководством Гари О’Нила, демонстрируя привлекательный футбол, с 19 очками занимают 13-ю строчку в таблице: 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений, 21 мяч забит (11-й совместно с «Борнмутом» показатель, у которого также 19 очков), 29 пропущено (8-й). Разность — минус 8.

В прошлом сезоне, проведя 17 матчей, «Вулвз» шёл предпоследним с 13 очками: 3 победы, 4 ничьих, 10 поражений, мячи 10–26. С атакой была просто беда. Баск Лопетеги только-только возглавил «волков», сменив Стива Дэвиса. В АПЛ соперники провели между собой всего 18 матчей: 10 раз выиграл «Челси», 4 — «Вулверхэмптон». Мячи 38-14 в пользу лондонцев.

Если брать матчи на «Молинью», то здесь наблюдается паритет: в 9 играх команды одержали по 4 победы. 16 голов забил «Челси», 9 — «Вулвз». Однако в последних трёх матчах успех сопутствовал хозяевам — 2 победы (2:1 — в декабре 2020-го и 1:0 в прошлом сезоне, 8 апреля), 1 ничья — 0:0 (единственная на «Молинью») в декабре 2021-го.

В предыдущем туре «волки» также встречались со столичной командой, но в гостях, уступив на «Лондон Стэдиум» «Вест-Хэму» 0:3.

Дома «Вулверхэмптон» набрал в 8 матчах 50% возможных очков — 12 из 24: 3 победы, 3 ничьих, 2 поражения, мячи 11-13. На «Молинью» проигрывали в этом сезоне и «Манчестер–Сити», и «Тоттенхэм»; теряли очки, играя вничью, и «Астон Вилла», и «Ньюкасл».

«Челси» на выезде выступает не слишком удачно, проиграв в последних трёх встречах: «Ньюкаслу» 1:4, «Манчестер Юнайтед» 1:2 и «Эвертону» 0:2. В 8 гостевых матчах «Челси» набрал всего 10 очков: 3 победы, 1 ничья, 4 поражения, мячи 13-13.

В составе «Вулверхэмптона» ожидается появление португальца Педру Нету, который не играл с 28 октября, пропустив 7 матчей. Без своего ведущего вингера, у которого было травмировано бедро, «Волки» выиграли дважды, 1 раз сыграли вничью и четырежды проиграли», — сказал Елагин.