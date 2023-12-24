«Авангард» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, кто фаворит, прогнозы

24 декабря состоится матч КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.37. Шансы магнитогорцев оценили в 2.49. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Металлург» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу омичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.86. Поставить на то, что выиграют матч магнитогорцы, можно за коэффициент 1.94.