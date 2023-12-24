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ЦСКА — «Салават Юлаев»: дата матча КХЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки

ЦСКА — «Салават Юлаев»: дата матча КХЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки
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25 декабря состоится матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало — в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.27. Шансы уфимцев оценили в 2.90. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что встреча ЦСКА — «Салават Юлаев» получится нерезультативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.38, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.54. Ставки на победу москвичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.72. Поставить на то, что выиграют матч уфимцы, можно за коэффициент 2.12.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА после календарной паузы проиграл два матча подряд, у «Салавата Юлаева» на этом отрезке одна победа и одно поражение.

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