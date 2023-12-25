ЦСКА — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 25 декабря

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.73.

«Армейцы проиграли свой третий матч подряд после паузы в чемпионате. В субботу подопечные Сергея Фёдорова уступили в Ярославле «Локомотиву» в овертайме (1:2). Единственную шайбу красно-синих забросил Михаил Григоренко, когда сравнял счёт. Одно очко ЦСКА набрал, но всё больше отстаёт от квинтета команд «Запада», которые борются за домашний «посев» в первом раунде плей-офф. Да и поражения настроение явно не поднимают. А от пятого места армейцы отстают сейчас на девять очков.

Виктор Козлов со своей командой в пятницу сенсационно уступил дома «Адмиралу» по буллитам — 1:2. А ведь уфимцы борются на «Востоке» за лидерские позиции.

В этом сезоне ЦСКА и «Салават Юлаев» между собой ещё не встречались. В прошлом обменялись домашними победами. Всего же в последних 29 очных поединках у москвичей 18 побед, а у уфимцев 11. Сейчас обеим командам есть что доказывать. От ЦСКА трибуны будут буквально требовать победы, да и юлаевцам необходимо реабилитироваться за неудавшийся реванш с «Адмиралом».

Сегодня игра будет равной, дело дойдёт до дополнительного периода, и там удача улыбнётся хозяевам», — сказал Плющев.