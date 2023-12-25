ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Москве

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.10.

«Надо ещё посмотреть, как ЦСКА сыграет в Ярославле. Но вообще армейцы после паузы настораживают своей игрой. Они уступили московскому «Динамо» (1:4), пропустив четыре шайбы в меньшинстве. А потом были разгромлены в Санкт-Петербурге, получив 2:6 от СКА.

И пусть главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров говорит, что видит хорошие вещи в игре своих подопечных, это на результате не отражается. При этом как раз «Салават Юлаев» — горячая команда, которая нашла баланс и показывает очень приличную игру в атаке.

Если смотреть здесь и сейчас, то Уфа выглядит по чемпионату круче, чем ЦСКА. В этом сезоне они ещё не встречались и сравнивать нечего. Но в этом прогнозе вполне можно рискнуть, предсказывая победу гостей.

Я бы в этом матче взял кэф 2.10 на то, что «Салават Юлаев» одержит итоговую победу», — сказал Лысенков.