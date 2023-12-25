«Динамо» Москва — СКА: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.89.

«Понедельник точно скучным не будет, ведь нам предстоит увидеть очередное противостояние между московским «Динамо» и питерским СКА.

Тем более что подопечные Алексея Кудашова, одержав трудную волевую победу в Нижнекамске над «Нефтехимиком», вновь стали лидером всей КХЛ – 62 очка после 43 игр. Ну а в Нижнекамске динамовцы уступали 0:2, но выиграли в овертайме, когда победную шайбу забросил Даниил Пыленков.

Команда Романа Ротенберга в субботу играла в Нижнем Новгороде, долго вела в счёте, но вынуждена была уступить «Торпедо» — 1:3. И это при том, что в последнее время СКА резко прибавил в результатах. Так что что вряд ли неудача в «Нагорном» скажется на настрое гостей. Он у них и без того будет запредельным.

Эта встреча станет четвёртой между принципиальными соперниками в текущем сезоне. 2 сентября в Москве сильнее были невчане – 2:1, затем бело-голубые взяли реванш в «Ледовом» — 3:1, а 28 ноября в Санкт-Петербурге сильнее был уже СКА – 5:3.

Сейчас силы команд примерно равны, но верх возьмут хозяева за счёт трибун и своей лидерской позиции. Наверное, это произойдёт в овертайме», — сказал Емелин.