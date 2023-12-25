«Бёрнли» — «Ливерпуль»: дата матча, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.40. Успех «бордовых» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики уверены, что матч «Бёрнли» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.