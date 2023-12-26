«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

Ставка: ТМ 3 за 1.87.

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» встретятся в 19 туре чемпионата Англии. Конечно, «львы» должны тут набирать три очка. Но разгромного поражения хозяев поля я точно не жду.

«Ман Юнайтед» снова вышел на серию без побед. Уже на протяжении четырех игр «красные дьяволы» не знают викторий — три поражения и одна ничья. Но стоит отметить, что после 0:3 от «Борнмута» клуб стал лучше играть в обороне. Время от времени возвращается на поле Варан. Подопечные тен Хага стали больше прессинговать и играть от обороны. Итог — 0:1 от «Баварии» и 0:0 с «Ливерпулем». Немного не хватило МЮ собранности в матче с «Вест Хэмом» пару дней назад — 0:2. В таблице коллектив идет на восьмом месте и отстает от зоны еврокубков уже на шесть очков.

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«Астон Вилла», наоборот, продолжает показывать отличные результаты. Да, в прошлом туре команда поделила очки с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Так прервалась длинная победная серия в домашних встречах команды Эмери. Но если вспомнить, что до этого «львы» сумели обыграть «Арсенал» и «Ман Сити» (1:0 оба раза), то эту ничью можно им и простить. Очень стабильно выступает «Вилла». Она уже забралась на третье место и уступает «Ливерпулю» только по дополнительным параметрам.

Судя по последним результатам «Астон Виллы», сомнений в ее победе сейчас нет. Уж слишком часто проигрывает МЮ. Однако подопечные тен Хага стали увереннее играть в защите, они уже пропускают не так много, лучше контролируют мяч, пусть и совершают много ошибок все еще. Учитывая, что и «львы» особой результативностью не отличаются, я тут предложу поставить на небольшое количество голов.