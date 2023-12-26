«Бёрнли» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль»

Ставка: победа «Челси» за 1.71.

«Бернли» примет дома «Ливерпуль» в 19 туре АПЛ. «Красные» сейчас ведут борьбу за лидерство. Конечно, терять очки в подобной игре они просто не имеют права.

«Ливерпуль» чередовал разные результаты в последнее время. Хотя пару неудач я бы в учет особо не брал. 1:2 в последнем туре ЛЕ с «Юнионом» ни на что в группе не влияли. Еще пару дней назад команда Клоппа встретилась со своим главным конкурентом по борьбе за лидерство в АПЛ — с «Арсеналом». «Канониры» уверенно начали встречу, быстро забили. Позже «красные» перехватили инициативу, но больше одного мяча забить не смогли — 1:1.

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Более удивительным результатом была ничья с «Манчестер Юнайтед». Огромное количество ударов совершил «Ливерпуль», доминировал весь матч. Но «красные дьяволы» просто наглухо «заперлись» в своей штрафной и не пропустили — 0:0. Есть небольшие проблемы с реализацией у команды Клоппа, многие критикуют за пассивность Нуньеса. Хотя в том же Кубке лиги на прошлой неделе клуб разгромил «Вест Хэм» — 5:1.

«Бернли», если рассматривать весь сезон, в последнее время тоже выступает не так плохо. Смог клуб обыграть в декабре «Шеффилд» (5:0) и «Фулхэм» (2:0). Впрочем, это скорее исключения из правил. В остальных матчах команда Компани только теряла очки, часто проигрывала. В таблице АПЛ «бордовые» закономерно идут в зоне вылета. Хотя отрыв соперников выше от «Бернли» не такой большой. Впрочем, сейчас на три очка клуб вряд ли может рассчитывать.

Конечно, «Ливерпуль» может слишком расслабиться, подойти к этой игре несерьезно. Но, думаю, Клопп не позволит своим игрокам снова потерять очки. «Красные» должны уверенно побеждать сейчас», — сказал Мостовой.