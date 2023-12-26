Благотворительный проект «Доброфура» собрал более 21 млн рублей

22 декабря в Уфе завершился благотворительный проект «Доброфура». Заключительным мероприятием в рамках проекта стала акция «Мишкопад», которая проводится уфимским клубом «Салават Юлаев» на протяжении восьми последних лет. Организаторы проекта — благотворительная программа «ДоброFON» и Континентальная хоккейная лига — обнародовали результаты полуторамесячного благотворительного марафона, который охватил всю Россию.

Суммарно на благотворительность было собрано 21 776 675 рублей. Это сумма состоит из нескольких частей: число зрителей на «Доброматчах» х 100, пожертвования в обмен на одежду из коллекции «Добромерча» и пожертвования на сайте проекта, которые будут направлены в благотворительный фонд «Дорога жизни». Стоит отметить, что в последнем матче в Уфе «ДоброFON» изменил формулу подсчёта средств на благотворительность — теперь число зрителей умножалось на 500, что добавило к общей сумме 4,2 млн рублей. Все эти средства будут поровну распределены между благотворительными фондами, которые выбрали сами клубы КХЛ.

Матчи КХЛ, на которых стояла «Доброфура», посетили 134 140 зрителей. Больше всего зрителей было на матчах «Авангард» — «Нефтехимик» и СКА — «Сочи»: более 11 тысяч посетителей.

Два грузовика проехали 21 647 километров, прежде чем встретиться в Уфе. Это включает в себя 18 городов и 21 благотворительное мероприятие в рамках проекта, в том числе Фонбет Матч звёзд КХЛ.

3035 мишек было выброшено на лёд в ходе последнего «Мишкопада». Это новый рекорд благотворительной акции.

51 256 000 «Лучей добра» было отправлено на сайте. Эта механика позволяла пользователям принять участие в розыгрыше мерча из коллекции проекта.