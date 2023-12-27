ЦСКА — СКА: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ

27 декабря состоится матч КХЛ ЦСКА — СКА. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Серия поражений команды Сергея Фёдорова достигла уже четырёх матчей. В том числе проиграли москвичи и СКА — 2:6. Ещё одна оплеуха — и у руководства клуба может лопнуть терпение. Но все серии когда-нибудь заканчиваются. Сможет ли ЦСКА переломить неудачную полосу?

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