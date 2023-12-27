«Амур» — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Амура» за 2.03.

«В Хабаровске «Амур» и «Нефтехимик» сыграют между собой второй раз подряд. В понедельник подопечные Андрея Мартемьянова переиграли команду Олега Леонтьева 4:1 и приблизились к восьмой строчке Восточной конференции. Теперь у хабаровской команды стало 44 очка в 43 матчах. И отставание от «Сибири», идущей восьмой, составляет теперь три очка. Возвращаясь к игре, которая состоялась 25 декабря, в первую очередь необходимо отметить очень яркую и результативную игру Владислава Барулина. Нападающий оформил свой первый хет-трик на уровне КХЛ!

Ну а «Нефтехимик», уступив в этом матче, понизил свои шансы на выход в плей-офф. Сейчас у нижнекамцев всё те же 39 очков в 43 играх и они идут на одну строчку ниже «Амура».

В общем и целом предстоящая встреча станет очередным моментом истины. В первую очередь для гостей. Им победа нужна как воздух. Справятся ли Никита Сетдиков и компания с этой ответственностью? В этом сесть сомнения, очень уж уверенно «Амур» добыл победу над своим соперником в понедельник. Сейчас хозяева вновь выиграют в основное время», — сказал Емелин.