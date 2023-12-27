ЦСКА — СКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ 27 декабря

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.93.

«Армейское дерби, на первый взгляд, в этот раз не таит в себе большой интриги. СКА сейчас в полном порядке и победа 25 декабря в Москве над «Динамо» тому подтверждение, да и недавние, от 21 декабря, 6:2 над ЦСКА в Санкт-Петербурге тоже говорят о многом. Подопечные Романа Ротенберга кажутся явными фаворитами предстоящего матча. Но не всё так просто.

Команда Сергея Фёдорова просто не может проигрывать постоянно. В понедельник москвичи были очень близки к победе в игре против «Салавата Юлаева». Шайба Константина Окулова долгое время позволяла ЦСКА вести в счёте, но затем уфимцы отыгрались перед самой сиреной, а в овертайме смогли вырвать победу (4:3). Это фиаско стало для действующего чемпиона четвёртым подряд. Пятое будет перебором. Хозяева соберутся с силами и с удвоенной мотивацией сыграют с принципиальным оппонентом. Это поможет им одержать победу. Вполне возможно, что по буллитам. И СКА не сможет справиться с этими факторами», — сказал Плющев.