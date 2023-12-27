ЦСКА — СКА: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.

Ставка: победа СКА за 2.50.

«Разумеется, что противостояние ЦСКА – СКА всегда будет выходить за рамки обычного матча. Ведь это противостояние двух философий и структур, для которых есть только одно место – первое. Всегда и везде.

Даже сейчас, когда у СКА 57 очков после 43 матчей и отличные шансы на то, чтобы догнать лидеров Запада, а у ЦСКА после такого же количества сыгранных матчей 48 турнирных баллов. И хорошо бы удержаться на шестом месте.

В понедельник подопечные Романа Ротенберга переиграли на выезде московское «Динамо» — 3:2. Достаточно уверенно, несмотря на такой счёт. Отметим и дубль Михаила Воробьёва, и отличную игру Никиты Серебрякова.

Ну а команда Сергея Фёдорова вела в домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» — 3:2, но на последней минуте третьего периода позволила сопернику сравнять счёт, а затем и одолеть себя в овертайме. Это поражение стало четвёртым для ЦСКА подряд. И вряд ли москвичи выйдут из пике после этой игры. Питерцы выиграют в основное время», — сказал Емелин.