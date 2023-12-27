«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Рейнджерс» в матче за 1.51.

«В последних семи домашних встречах у «Рейнджерс» пять побед, одна из них — перед рождественской паузой — была добыта в овертайме в матче с нестабильным «Баффало», 4:3. Шестёркин в среднем пропускает 2,86 гола за вечер. В предыдущие четыре сезона его показатели были чуть лучше. У Панарина 44 очка в 32 играх, у Крайдера 30 в 32, у Зибанеджада – 33 в 32 матчах. «Нью Йорк» первый на Востоке с отрывом от «Бостона» в три очка. Показатели в этом сезоне 23-8-1.

«Вашингтон» в сезоне 17-9-5, в среднем забивает 2,39 и пропускает 2,69. В гостях в последних пяти играх «Кэпиталз» дважды дотягивали до буллитной серии, одержали три победы и сидят на седьмом месте Востока. «Столичные» забили меньше всех в конференции (77) и вторые по низкой результативности в лиге после «Сан Хосе». «Вашингтон» — очень непредсказуемая команда, которая то ходит пешком, то показывает какую-то систему из прошлой жизни. Овечкин, несмотря на вялотекущий сезон, в лидерах с 20 очками. Такой же цифрой отличается Строум. Больше похвастаться нечем, но с Кемпером в воротах команда выглядит посолиднее.

Питер Лавиолетт не смог триумфально вернуться в Вашингтон в декабре, когда «Рейнджерс» уступили оппоненту 0:4. Учитывая домашние стены и предыдущий провал, верю в успех «Нью Йорка» при любом раскладе», — сказала Миронова.