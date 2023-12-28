«Арсенал» — «Вест Хэм»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Арсенал» и «Вест Хэм» сойдутся в 19-м туре чемпионата Англии. Обе команды неровно выступали в последнее время, чередовали разные результаты. Но я всё равно тут, конечно, отдаю предпочтение хозяевам.

У «Арсенала» давно не было лёгких соперников. Можно вспомнить игру с «Лутон Таун» в начале декабря. И то, тогда команда Артеты была близка к неудаче – 4:3. После этого в АПЛ последовали игры с сильными клубами – 0:1 от «Астон Виллы», 2:0 с «Брайтоном» и 1:1 с «Ливерпулем». Помимо этого, «пушкари» поделили очки с ПСВ в заключительном туре ЛЧ недавно – 1:1.

Но всё же до этих результатов «Арсенал» почти только выигрывал. Очень хорошо смотрится команда Артеты – снова претендует на победу в чемпионате. Собственно, сейчас клуб и идёт в числе лидеров в лиге с 40 баллами.

«Вест Хэм» же пока стоит за пределами зоны еврокубков. Хотя с 30 баллами клуб идёт на шестом месте и уступает противникам выше всего на четыре очка. Не очень стабильно выступают «молотобойцы». Но в последних встречах подопечные Мойеса начали часто выигрывать – 2:1 с «Тоттенхэмом», 3:0 с «Вулверхэмптоном» и 2:0 с «Ман Юнайтед».

Думаю, гости так просто тут не дадут себя обыграть. «Вест Хэм» начал чаще выигрывать, в последнее время он смотрится уверенно. «Арсеналу» же тяжело дались последние матчи, он начал терять очки. Так что я тут не буду гадать, кто выиграет. Лучше поставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.