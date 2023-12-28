«Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.07.

«В Казани между собой встретятся непримиримые соперники «Ак Барс» и «Металлург».

При этом турнирное положение перед этой игрой явно в пользу гостей. У «Магнитки» 59 очков в 44 матчах и всё ещё текущее первое место на «Востоке». А у «Белых барсов» в 43 играх 50 очков и всего лишь седьмая строчка в турнирной таблице.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова приехали домой после двух подряд поражений: в Екатеринбурге от «Автомобилиста» (1:2) и в Новосибирске от «Сибири» (2:4). Естественно, что на это обратили внимание не только болельщики.

А команда Андрея Разина перед поездкой в Казань была разгромлена в Тольятти «Ладой» — 1:5. И тут тоже есть над чем подумать. Разумеется, обе команды приложат все свои усилия, чтобы выиграть предстоящий поединок.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне команды встречались один раз. Это было в Магнитогорске 11 ноября, и «металлурги» тогда были сильнее – 3:0. И не будет сенсации, если они и сейчас возьмут верх над крайне нестабильными в этой «регулярке» казанцами. В дополнительном периоде», — сказал Плющев.