«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Казани

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Металлург».

Ставка: индивидуальный тотал «Металлурга» меньше 2.5 за 1.68.

«Казанский клуб в дедлайн разрешил проблему Дамира Жафярова, обменяв форварда в «Авангард» на 1000 рублей.

Не скажу, что в этом была главная проблема казанского клуба. Но там очень сильный состав, однако потеряна игра и есть проблемы с микроклиматом в команде.

Только одна победа в последних пяти матчах, когда «Ак Барс» после паузы сумел в Омске обыграть «Авангард» (4:0). Это было блистательно, но в остальном Казань выглядит странно. При таком подборе форвардов «Ак Барс» делает ставку на оборону, пытаясь строить закрытый билялетдиновский хоккей.

Что интересно, «Металлург» тоже потерял себя, победив лишь дважды в последних семи играх. Да и главный тренер уральцев Андрей Разин вёл себя нервно на пресс-конференции, когда его клуб был разгромлен в Тольятти (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, победителя тут точно не стоит искать. Обе команды очень нестабильны. Четыре из пяти последних матчей между этими клубами были верховыми. Значит, зайдём с тотала.

Я бы в этом матче взял кэф 1.68 на то, что «Металлург» в основное время не пробьёт индивидуальный тотал в 2.5 шайбы», — сказал Лысенков.