«Торпедо» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 3.50.

«В Нижнем Новгороде в «Нагорном» встретятся принципиальные оппоненты «Торпедо» и «Локомотив». И сделают они это сразу после победных матчей, которые провели во вторник. Нижегородцы наконец-то сумели взять верх над «Спартаком», переиграв красно-белых в своём старом добром дворце после серии буллитов — 2:1. С решающей попыткой от любимца местной публики Василия Атанасова. У торпедовцев стало 57 очков в 44 играх, а место по-прежнему пятое, что, конечно, вряд ли устраивает Игоря Ларионова-старшего и его команду. Но, чтобы постараться подняться выше, необходимо как минимум обыгрывать в предстоящем поединке ярославскую дружину.

Между тем подопечные Игоря Никитина 26 декабря в четвёртый раз в сезоне одолели китайский «Куньлунь Ред Стар». Теперь в Мытищах – 2:1. Победную шайбу забросил Сергей Андронов. И у железнодорожников сейчас те же 57 очков, что и у «Торпедо», но после 41 игры.

Между собой в этой сезоне команды играли трижды. На старте регулярки 3 сентября в Ярославле торпедовцы были сильнее – 5:2, затем 9 октября «Локо» взял дома трудный реванш – 1:0. Наконец, 29 ноября в Нижнем Новгороде подопечные Игоря Ларионова взяли верх в серии буллитов — 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Локомотива» в данный момент сил побольше, это и станет решающим. Победа гостей будет нелёгкой, но с разницей в две шайбы», — сказал Плющев.