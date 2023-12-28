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«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»: ставка Сергея Дурасова на матч чемпионата Англии

«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»: ставка Сергея Дурасова на матч чемпионата Англии
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Известный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.41.

«Лондонский «Арсенал» в этом сезоне исключительно домашняя команда, в игре против «Вест Хэма» в их прямой победе я вообще не сомневаюсь, тем более надо отомстить за жёсткий вылет из кубка Английской лиги.

У «Вест Хэма» за весь сезон лишь два сухих выездных матча; против сербской «Бачки Тополы» в Лиге Европы и против скромного представителя третьей английской лиги «Линкольна» в Кубке лиги. В этом сезоне АПЛ «Вест Хэм» ни разу не сыграл сухой матч в гостях. Пропустят и в этот раз, думаю, пропустят много, настрой «Арсенала» запредельный, но есть огрехи в обороне. Общий тотал матча более 3.5», — сказал Дурасов.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
28 декабря 2023, четверг. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В обороне у команды Ареты есть проблемы:
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