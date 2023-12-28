«Арсенал» — «Вест Хэм»: когда матч АПЛ, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

28 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.33. Успех «молотобойцев» оценён в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на два очка, но сыграв на игру меньше. В 18 встречах в чемпионате Англии он потерпел только два поражения и четыре раза сыграл вничью. За этот период времени подопечные Микеля Артеты пропустили 16 мячей, а забили — 36. Кроме того, они вышли в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

«Вест Хэм», в свою очередь, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Арсенала» составляет 10 очков.