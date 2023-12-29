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«Дженоа» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Дженоа» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Дженоа» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.07.

«В 18-м туре итальянского чемпионата «Дженоа» сыграет с «Интером». Думаю, особой интриги тут нет. Миланцы обязаны добывать уверенную викторию.

Недавно «Интер» вылетел из Кубка Италии — проиграл «Болонье» со счётом 1:2. Впрочем, этот результат не так удивителен — соперник миланцев набрал ход и даже в Серии А уже идёт достаточно высоко. Ну а для команды Индзаги это поражение стало первым за долгое время. До этого «Интер» шёл на серии без неудач, часто выигрывал, благодаря чему и сейчас лидирует в чемпионате Италии. Отрыв коллектива от «Ювентуса» составляет четыре очка. В последнем туре миланцы без особых проблем переиграли «Лечче» — 2:0.

«Дженоа» находится совсем в другой ситуации в Серии А, если сравнивать с «Интером». В последнем туре клуб переиграл «Сассуоло» (2:1). Но для «грифонов» эта победа стала первой за долгое время. До этого команда шла на серии без викторий из пяти встреч — три поражения и две ничьих. Хотя одно очко, например, подопечные Альберто Джилардино сумели добыть в матче с «Ювентусом» — 1:1. Сам «Дженоа» в Серии А сейчас идёт на 13-м месте и отстаёт от соперников из середины таблицы уже на пять очков и более.

Италия - Серия А . 18-й тур
29 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, у хозяев поля сегодня шансов нет. «Интер» обязан побеждать такого противника. Тем более «Ювентус» недавно потерял очки и чуть отстал от миланцев в таблице», — сказал Мостовой.

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