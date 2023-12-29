«Наполи» — «Монца»: прогноз Алексея Гасилина на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Монца».

Ставка: ТМ 1.5 в первом тайме за 1.45.

«Кризисный «Наполи» принимает дома аутсайдера «Монцу». Казалось бы, что для «Наполи» всё легко и победа очевидна. Но давайте посмотрим, как команда играет. Очень много поражений, к примеру, от «Фрозиноне» в Кубке у себя дома (0:4). Кто-то может оправдывать «Наполи», что они играли вторым составом и готовились к чемпионату к «Роме», но состав у неаполитанцев, даже когда выходят игроки ротации, достойный, однако команду раздавили.

Идём дальше. Дали отдохнуть лидерам перед «Ромой», но и на выезде Моуринью и компания раздавили «Наполи». Хвичи и Осимхена как будто не было на поле, два удаления и просто ужасная игра. Неаполитанцы сейчас даже не в зоне еврокубков, а «Монца» — в середине таблицы. Эта команда может удивить. «Наполи» не забивает, а «Монца» сушить умеет. Последняя игра с «Фиорентиной» (0:1) яркое тому подтверждение. Давайте возьмём ставку, где «Наполи» будет доказывать и начнёт активно. Им надо доказывать дома, а «Монца» с этим справится, по крайней мере в первом тайме. Прогноз — первый тайм меньше 1.5 гола», — сказал Гасилин.