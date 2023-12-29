«Дженоа» — «Интер»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата Италии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» в один мяч за 3.40.

«Дженоа» — это команда, которая очень хорошо играет дома. В этом сезоне они проиграли, по-моему, только «Милану» 0:1. Мы можем вспомнить их матч с «Ювентусом», который идёт на втором месте, они сыграли 1:1 и могли даже выиграть. Команда неуступчивая, это показывает и игра в последнем туре с «Сассуоло», где она вырвала победу на последних минутах, проигрывая при счёте 0:1. Команда сбалансированная, команда хорошо играет в обороне.

Но едет в гости «Интер» — лидер чемпионата Италии, команда, которая забила уже больше 40 мячей, команда, которая пропустила всего лишь семь. Но матч для «Интера» будет тяжёлый, скорее всего, сможет принять участие в этом матче Лаутаро Мартинес, а он в связке с Тюрамом выглядит лучше, чем Арнаутович, хотя Арнаутович в последнем матче с «Лечче» отдал такую прекрасную передачу и мог забить, но все-таки Лаутаро Мартинес — это лидер атак «Интера», и их «химия» с Тюрамом не вызывает никаких сомнений.

Я предполагаю, что «Интер» должен выиграть. Хочется сделать одну точную ставку, что «Интер» одержит победу с разницей в один мяч», — сказал Гасилин.