«Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз Эльвина Керимова на матч Суперкубка Турции

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Суперкубка Турции «Галатасарай» — «Фенербахче».

Ставка: 2–3 гола в матче за 1.98.

«Этот матч пройдёт через несколько дней после встречи этих команд в чемпионате. Встреча была ужасной по качеству, там футбола, собственно говоря, не было — 45 фолов за матч, это рекордный показатель сезона в Турции, а может быть, и вообще в Европе. Мяч находился в игре 43 минуты — это тоже антирекорд сезона. Игроки били по ногам друг друга чаще, чем по мячу, моментов в этой игре не было, результат 0:0 абсолютно по делу. Были полумоменты, но в целом команды осторожничали, и, наверное, больше претензий здесь можно предъявлять «Фенербахче» и главному тренеру «Фенера» Исмаилу Карталу за его трусливый стартовый план. К нему больше претензий, потому что «Фенер» играл дома.

«Галатасарай» и «Фенер» сейчас близки по уровню, и они оторвались уже от третьего места на 14 очков. Понятно, что они будут разыгрывать чемпионство, они почти не теряют очков. Уже конец первого круга, по 14 побед обе команды одержали, по два раза играли вничью и по одному разу проиграли, то есть они всё время выигрывают, и вполне вероятно, что игра второго круга на финише сезона на поле «Галатасарая» окажется решающей в борьбе за чемпионство. У «Галатасарая» преимущество тем самым, и при этом «Галатасарай» в выездной игре с «Фенером» играл с позиции силы.

Честно говоря, я не думаю, что будет так скучно. Редко такое бывает, чтобы матчи двух команд, ещё и дерби, проходили в течение нескольких дней два раза и чтобы оба матча были очень скучными. Мне кажется, как раз таки это сыграет в пользу атакующего футбола, здесь уже будет игра за трофей, здесь стратегически распределять силы не нужно, здесь нужно решать всё в одном матче. Вопрос, что есть ещё дополнительное время, серия пенальти, но мне кажется, что попытаются победить команды в основное, и в этом смысле я рассчитываю на голы.

Суперкубок Турции . Финал Суперкубок Турции . Финал 29 декабря 2023, пятница. 20:45 МСК Галатасарай Стамбул Не начался Фенербахче Стамбул Кто победит в основное время? П1 X П2

Мне кажется привлекательной такая ставка – количество голов в матче 2 или 3 с коэффициентом 1.98. Я думаю, что атакующий потенциал команд очень-очень высок, должны наконец во второй игре себя показать Икарди, Джеко, Тадич, Шиманьски, Мертенс и так далее, так что я ставлю на количество голов в матче 2 или 3», — сказал Керимов.