«Даллас» — «Чикаго»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Даллас» — «Чикаго».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.64.

«Даллас» страдает из-за своей нестабильности, спустился на шестое место на Западе, а «Чикаго» мучится из-за отсутствия явных лидеров. Строить команду под одного молодого игрока рановато, а без Кори Перри и быстрого, опытного разыгрывающего не хватает глубины и разнообразия. «Чикаго» борется за последнее место с «Сан Хосе» и на данный момент сидит на 15-м месте с 23 очками в 34 играх. С результативностью есть проблемы, в среднем команда забрасывает 2,4 и пропускает 3,6. Оппонент, в свою очередь, забрасывает 3,4 шайбы за вечер.

В домашних встречах «звёзды» могут похвастаться четырьмя победами подряд. «Ястребы» на выезде потерпели девять поражений подряд. После паузы «Даллас» успел проиграть 1:2 «Блюзменам» и в последних пяти играх – огорчиться два раза и трижды завершить игры в овертаймах. Шесть игр кряду «Старз» проигрывают или выигрывают в одну шайбу. Помимо потенциально хорошей атаки, опасен и защитник Хескайнен, который порою владеет шайбой больше всех в своей команде и уже спродюсировал 23 очка в 33 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 30 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Гости также уступили «Сент-Луису», но с масштабным счётом, 5:7. В последних трёх матчах пропущено 13 голов, зато в последних 10 заброшено 23 шайбы. Из 31 попытки в большинстве «ястребы» использовали только пять. В 20 матчах из 33 с участием «Далласа» пробивались тоталы больше 6. Хочется верить, что хозяева не разочаруют своих болельщиков в пятницу и смогут со своими соперниками достигнуть ТБ 5.5», — сказала Миронова.