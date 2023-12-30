«Ювентус» — «Рома»: фрибет 2000 рублей к матчу Серии А
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30 декабря состоится матч Серии А «Ювентус» — «Рома». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на это или любое другое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148
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