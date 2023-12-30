«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев».

Ставка: пбеда «Ак Барса» в матче за 1.84.

«В канун Нового года в Казани состоится настоящий хоккейный праздник – «Зелёное дерби» «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли три своих последних матча. А перед этой встречей они уступили дома «Металлургу» — 1:4. Причём свою единственную шайбу казанцы забросили уже при счёте 0:3. Это сделал Артём Лукоянов. Таким образом, сейчас у «Ак Барса» 50 очков в 44 матчах и текущее седьмое место на Востоке, а снизу подпирает «Сибирь».

«Салават Юлаев» идёт на третьей строчке Восточной Конференции. Команда Виктора Козлова набрала на данный момент 57 баллов в 43 играх. А перед дерби уфимцы обыграли на выезде ЦСКА – 4:3 (ОТ) и «Сочи» — 6:4. Джошуа Ливо забросил в этих матчах три шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2023, суббота. 13:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне «Салават» трижды брал верх над «Белыми барсами» при одном поражении. И вроде бы сейчас всё тоже очевидно. Но вряд ли хозяева позволят себе ещё одно поражение подряд. За пределами трёх периодов они одержат победу», — сказал Плющев.