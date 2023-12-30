«Милан» – «Сассуоло»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии 30 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» – «Сассуоло» в 18-м туре Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Сассуоло» в этом сезоне выступает не так удачно, как мы уже все привыкли. Команда всегда яркая, атакующая, но что-то не получается в плане результата. По тому, что я видел, реализация подводит. Ну и, конечно, оборона допускает много ошибок, но это и не было сильной стороной «Сассуоло».

«Милану» надо пытаться подобраться к «Ювентусу», но он сам часто теряет очки, с ним уже поравнялась «Фиорентина», «Болонья» совсем рядом. Здесь надо стараться выиграть, тем более «Сассуоло» 4 тура подряд без побед. Но в трех матчах подряд между этими командами в Милане побеждали гости. Удивительная статистика. Сам не с первого взгляда в нее поверил. Но забивали обе команды, и сейчас поставлю на такой вариант. «Сассуоло» в гостях забил 13 мячей в 8 матах. Миланцы с Леау и Жиру дома забивать обязаны», — сказал Титов.