«Милан» — «Сассуоло»: прогноз Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Милан» — «Сассуоло».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.70.

«Милан» примет дома «Сассуоло» в 18-м туре Серии А. Не думаю, что тут есть смысл верить в то, что гости наберут очки. Миланцы должны добывать уверенную победу против такого соперника.

«Милан» не сумел выдержать конкуренцию в борьбе за лидерство. Слишком часто клуб позволяет себе терять очки. Так что думаю, в этом сезоне команда Пиоли будет сражаться хотя бы за топ-4. Недавно миланцы потеряли очки в матчах с «Аталантой» (2:3) и, что более удивительно, с «Салернитаной» (2:2). В таблице коллектив хотя и идёт сейчас третьим, но отстаёт от лидеров на семь и 11 очков.

Хотя стоит отметить, что несколько месяцев «Милан» вел тяжёлую борьбу в «группе смерти» в Лиге чемпионов. Там он в итоге сумел финишировать на третьем месте, опередив «Ньюкасл» и попав в Лигу Европы. Сейчас у команды будет время, чтобы сконцентрироваться только на Серии А.

А вот «Сассуоло» находится в другой ситуации в итальянской лиге. В таблице с 16 очками клуб идёт на 15-м месте. Его отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. И в последнее время «Сассуоло» только терпел неудачи — три поражения и одна ничья в четырёх турах.

Я тут уверен в успехе хозяев поля. Да, «Милан» не так стабилен в этом сезоне. Но сейчас у подопечных Пиоли уже завершился тяжёлый групповой этап в ЛЧ. Время на полноценную подготовку к этой игре у них было. Так что у «Сассуоло» тут шансов нет, я уверен», — сказал Мостовой.