СКА — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Автомобилист».

Ставка: победа СКА за 1.81.

«Последний матч уходящего года состоится в Санкт-Петербурге, где СКА сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Подопечные Романа Ротенберга серьёзно включились в борьбу за первое место в этой регулярке. Сейчас у питерцев 59 очков в 44 матчах, и они отстают от лидера всей КХЛ «Спартака» на шесть очков, имея при этом две игры в запасе.

Перед этой встречей СКА последовательно одолел в Москве столичные «Динамо» — 3:2 и ЦСКА – 2:0. Между прочим, впервые в КХЛ сыграв «на ноль» в гостях со своими принципиальными соперниками. Это достижение оформил Никита Серебряков.

Команда Николая Заварухина очень ровно проводит «гладкий» чемпионат. 55 очков после 46 матчей позволяют «Автомобилисту» с оптимизмом смотреть в будущее. Перед встречей в «Ледовом» одержаны четыре победы подряд. А непосредственно перед поездкой в Питер екатеринбуржцы переиграли в серии буллитов в Балашихе «Витязь» — 3:2. У Николая Заварухина тон в команде задают Стефан Да Коста, Никита Трямкин, Анатолий Голышев, Кёртис Волк.

5 декабря в Екатеринбурге «Автомобилист» одолел СКА по буллитам — 3:2. Естественно, что армейцы настраиваются на реванш. И они его возьмут. Не выходя за пределы трёх периодов», — сказал Плющев.