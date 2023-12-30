«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: ТБ 3 за 1.60.

«Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» сойдутся в 20-м туре чемпионата Англии. Думаю, тут ни для кого интриги нет. Гости не наберут очков.

«Ман Сити» вернул уверенность в своих силах. Не так давно клуб вышел на серию неудач, зачастил с ничьими, в том числе в играх с не самыми сложными соперниками — 2:2 с «Кристал Пэлас», 3:3 с «Тоттенхэмом», который на тот момент часто проигрывал. Но затем команда отправилась на клубный ЧМ, на котором смогла добиться успеха.

Это должно было вернуть уверенность «горожанам». Пару дней назад они уже разобрались с «Эвертоном» — 3:1. В таблице АПЛ клуб, конечно, сильно низко не опустился. С 37 очками он идёт на четвёртом месте и отстаёт от «Астон Виллы», имеющей на одну игру больше, всего на два очка.

«Шеффилд» же сейчас идёт на последнем месте в чемпионате. С каждым туром дела у клуба всё хуже — соперники со спасительных мест уже отрываются на семь и восемь очков. Недавно «клинкам» удалось отобрать очки у «Брентфорда» (1:0) и у «Астон Виллы» (1:1). Но это были, скорее, исключения. В подавляющем числе игр «Шеффилд» всё-таки терпит неудачи.

Жду тут много голов. «Ман Сити» вряд ли станет осторожничать — необходимо выиграть и много забить. «Шеффилд» не сумеет остановить атаки такого сильного противника», — сказал Павлюченко.