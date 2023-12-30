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«Ноттингем Форест» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

«Ноттингем Форест» — «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «МЮ».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.

«Поговорим о матче чемпионата Англии, в котором «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Можно сказать, что в прошлом туре обе команды сыграли для себя нестандартно.

«Ноттингем Форест» одержал важную победу над «Ньюкаслом». «МЮ» сделал какой-то нереальный камбэк, проигрывая 0:2, сумел за полчаса забить три гола. После таких матчей у обеих команд будет меньше сил и эмоций, плюс плотный график Boxing Day.

Отметим также, что последние четыре матча на своём поле «Ноттингем Форест» проиграл. Команда располагается недалеко от вылета, на 16-м месте. Очки нужны, поэтому она будет обязательно бороться, бодаться и кусаться.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«МЮ» серьёзно штормит. В трёх выездных матчах не забил и гола. Есть и травмированные. Вполне вероятно, что после такого матча с «Астон Виллой» у «МЮ» вполне может быть спад. Не вижу фаворита в этой встрече. Думаю, что это будет типичная английская игра с большим количеством единоборств, с небольшим количеством моментов. Думаю, что команды будут строго играть в защите», — сказал Мор.

Стабильности так и нет:
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