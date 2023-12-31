«Фулхэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.95.

«В последнем матче АПЛ 2023 года сойдутся «Фулхэм» и «Арсенал». «Дачники» обычно очень надёжно играют у себя дома — их не так просто обыграть. Однако «канониры» в прошлых турах уже теряли очки. Сейчас они не могут себе снова позволить не выиграть.

«Фулхэм» чередовал разные результаты в последний месяц. Хотя именно в АПЛ команда идёт на серии из трёх поражений кряду — 0:3 от «Ньюкасла», 0:2 от «Бёрнли» и 0:3 от «Борнмута». Особенно неприятны «дачникам» два последних проигрыша — в этих противостояниях они могли бы и набрать очки. Но вот между этими встречами «Фулхэм» успел обыграть «Эвертон» в Кубке лиги в серии пенальти. В таблице АПЛ коллектив сейчас идёт на 13-й строчке и отстаёт от ближайших соперников выше уже на четыре и восемь баллов.

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«Арсенал» потерпел поражение пару дней назад от «Вест Хэма» — 0:2. Из-за этого клуб опустился на второе место, пропустив выше «Ливерпуль». Но разрыв между ними всё ещё минимален — два балла. Учитывая, что у них на хвосте ещё сидят «Астон Вилла» и «Ман Сити», борьба за первое место складывается очень интересно. А ведь прошла уже половина сезона!

Да, «канониры» не выигрывали в последних турах. Но сейчас клуб будет настроен на уверенную победу. Тем более соперник подходящий — «Фулхэм» в лиге идёт на серии поражений. У себя дома «дачники» так легко не сдадутся. Но всё же очки хозяева поля вряд ли заработают», — сказал Павлюченко.

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