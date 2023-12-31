«Фулхэм» — «Арсенал»: во сколько начало матча АПЛ 31 декабря, какие прогнозы и ставки

31 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.60. Успех «дачников» оценён в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики считают, что матч «Фулхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Текущий сезон складывается для «дачников» далеко не так удачно, как минувший. В 19 матчах в АПЛ команда одержала только шесть побед и три раза сыграла вничью. Большую часть очков она набрала во встречах с располагающимися в самом низу турнирной таблицы первенства клубами. В последних трёх турах в чемпионате Англии «Фулхэм» уступил переживающему трудные времена «Ньюкаслу» (0:3), идущему на предпоследнем месте «Бёрнли» (0:2) и «Борнмуту» (0:3).

«Арсенал», в свою очередь, увлечён чемпионской гонкой. До недавнего времени он возглавлял турнирную таблицу чемпионата Англии. Уступив в матче последнего тура «Вест Хэму» (0:2), «канониры» потеряли лидерство. Отставание от занимающего первую строчку «Ливерпуля» составляет два очка.