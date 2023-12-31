«Фулхэм» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.50.

«Фулхэм» идет на 13-м месте, а «Арсенал» в последнем туре упустил возможность возглавить таблицу. Довольно неплохо играла команда. Она создала большое количество моментов, но довольно глупо уступила «Вест Хэму».

Но теперь не повезёт «Фулхэму». Он сыграет с разъярённой командой. «Канониры» в последнем туре явно не планировали терять очки, они много не забили. И вся эта злость выплеснется на «дачников», которые последние три матча проигрывали с разницей в три мяча и больше.

Поэтому я думаю, что у «Фулхэма» нет никаких шансов: «Арсенал» с первых минут бросится в атаку и разорвёт соперника», — сказал Мор.