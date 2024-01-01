«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 000 рублей к матчу АПЛ

1 января состоится матч 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии насчитывает уже 12 матчей. За этот период времени подопечные Юргена Клоппа забили 23 мяча, а пропустили только девять. К Новому году подопечные Клоппа подходят в качестве одного из главных претендентов на победу в первенстве.

У «Ньюкасла» дела обстоят намного хуже, чем у «Ливерпуля». В последних пяти турах в чемпионате Англии он победил только «Фулхэм» (3:0), на домашнем стадионе. Проиграли подопечные Эдди Хау «Эвертону» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Лутону» (0:1) и «Ноттингем Форест» (1:3). «Ньюкасл» много пропустил и в результате спустился на девятую строчку. Отставание от занимающего шестое место «Вест Хэма» составляет четыре очка.

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