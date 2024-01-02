«Вест Хэм» — «Брайтон»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

2 января состоится матч АПЛ «Вест Хэм» — «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Молотобойцы» занимают шестое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 33 очка. Они отстают от пятой строчки всего на три очка, а от лидирующего «Ливерпуля» — на девять. Команда выиграла 10 из 19 матчей, потерпев шесть поражений.

«Брайтон» занимает восьмое место и находится в трёх очках от «Вест Хэма». Он выиграл 8 встреч из 19. В целом клуб показывает неплохой по результативности футбол, ведь забил уже 38 мячей, но в защите порой допускает непростительные ошибки.

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