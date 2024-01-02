Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вест Хэм» — «Брайтон»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

«Вест Хэм» — «Брайтон»: зарегистрируйся и получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

2 января состоится матч АПЛ «Вест Хэм» — «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Молотобойцы» занимают шестое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 33 очка. Они отстают от пятой строчки всего на три очка, а от лидирующего «Ливерпуля» — на девять. Команда выиграла 10 из 19 матчей, потерпев шесть поражений.

«Брайтон» занимает восьмое место и находится в трёх очках от «Вест Хэма». Он выиграл 8 встреч из 19. В целом клуб показывает неплохой по результативности футбол, ведь забил уже 38 мячей, но в защите порой допускает непростительные ошибки.

Зарегистрируйся и получи бонус до 30 000 рублей!

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android