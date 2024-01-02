«Милан» — «Кальяри»: когда матч Кубка Италии, во сколько начало, ставки и коэффициенты

2 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Кальяри». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.40. Успех «островитян» оценивается в 8.20. На ничью дают коэффициент 4.80.

Аналитики считают, что игра «Милан» — «Кальяри» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Руководство миланцев приняло решение не увольнять главного тренера Стефано Пиоли на фоне слабых результатов клуба. «Россонери» выбыли из Лиги чемпионов, поскольку заняли третье место в группе. В текущем розыгрыше Серии А они уже на 11 очков отстают от находящегося на первом месте в турнирной таблице «Интера».

«Кальяри» в минувшем раунде Кубка Италии на выезде победил «Удинезе» после дополнительного времени (1:1, 1:0). У подопечных Клаудио Раньери не складывается текущий сезон. Они находятся в зоне вылета в таблице Серии А, поскольку защита не отличается надёжностью. Стоит отметить, что с учётом всех соревнований «Кальяри» на выезде выиграл только один матч — тот самый с «Удинезе» в Кубке Италии.