«Жирона» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Жирона» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.65.

«Очень интересная игра нас ждёт в очередном туре Ла Лиги – «Жирона» против «Атлетико». Очередная проверка для «жирондинцев». Думаю, им будет сложно, особенно учитывая, что мадридцы уже опережают их в таблице.

«Жирона» в последнем туре прервала свою серию побед – сыграла вничью с «Бетисом» (1:1). Из-за этого клуб потерял первое место, пропустив выше «Реал». Впрочем, у них пока равное количество очков. «Жирондинцы» продолжают показывать очень сильный футбол – они часто выигрывают и почти не знают поражений. А забитых голов у коллектива и вовсе больше всех в турнире.

А вот «Атлетико» хотя и стоит на третьем месте в турнире, но пока не борется за лидерство с «Жироной» и «Реалом». Ведь в активе у коллектива 38 очков, что на семь меньше, чем у команд выше. Впрочем, сейчас у подопечных Симеоне есть другая проблема – «Барселона» с четвёртого места имеет столько же очков в активе, сколько и у них. Так что «Атлетико» сейчас занят тем, чтобы увеличить отрыв от преследователя.

В последнее время «матрасники» выступали совсем не так уверенно, как «Жирона». В пяти турах клуб по два раза проиграл и победил, а также в одной встрече сыграл вничью. В том числе очки «Атлетико» потерял в игре с «Хетафе» из середины таблицы – 3:3.

Да, тут явно не скажешь, что «Атлетико» является очевидным фаворитом. «Жирона» действительно хорошо выступает и борется за лидерство. Мадридцы же не столь стабильны. Впрочем, в подобных матчах команда Симеоне любит показывать характер. Не уверен, что три очка достанутся гостям. Но и победу «жирондинцев» тут не предвижу», — сказал Мостовой.